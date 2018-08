Mann von Straßenbahn erfasst

Nr. 1665

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 53-Jähriger gegen 16.10 Uhr in der Wisbyer Straße telefonierend die Straßenbahngleise und übersah dabei offenbar eine herannahende Tram der Linie 12, die in Fahrtrichtung Weißensee / Pasedagplatz unterwegs war. Trotz einer Gefahrenbremsung und abgegebenen Warnsignals des 54-jährigen Straßenbahnfahrers erfasste er den Fußgänger, der anschließend mit lebensbedrohlichen Kopf- und Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus kam und zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer der Tram blieb unverletzt.