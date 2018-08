Kellerraum brannte – Neun Personen verletzt

Nr. 1658

Zu einem Brand in der vergangenen Nacht in Neukölln hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen übernommen. Gegen 23.20 Uhr alarmierte eine aufmerksame Anwohnerin Polizei und Feuerwehr in die Peter-Anders-Straße, da sie in dem dortigen Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahrgenommen hatte. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, welches im Keller des Hauses ausgebrochen war, und behandelten vier betroffene Wohnungsmieter noch am Ort ambulant. Fünf Mieter, darunter eine schwangere Frau, mussten zu stationären Behandlungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen schweren Brandstiftung dauern an.