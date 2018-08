Fünf Verletzte nach Unfall

Nr.1653

Bei einem Unfall in Reinickendorf wurden gestern Abend insgesamt fünf Personen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 40-Jähriger, der mit seinem Mazda in der Markstraße unterwegs war, gegen 20.30 Uhr bei Rot in die Kreuzung zur Holländerstraße eingefahren sein. Hierbei kollidierte der Mazda mit dem Fiat eines 21-Jährigen, der nach links in die Holländerstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Fiat so umhergeschleudert, dass er gegen einen Lichtmast stieß und auf dem Dach zum Liegen kam. In dem Mazda befanden sich noch ein weiterer Mann, eine Frau sowie zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren. Eines der Kinder sowie die 41-Jährige erlitten schwere Verletzungen und wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 25-jährige Beifahrer, das zweijährige Kind sowie der 21-Jährige erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.