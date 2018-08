Brandstiftung an Lkw

Nr. 1648

Heute früh zündeten in Wedding unbekannt gebliebene Täter einen Lkw an. Gegen 3 Uhr 30 alarmierten Passanten die Feuerwehr, zu dem brennenden Fahrzeug an der Afrikanischen Ecke Sansibarstraße. Die Feuerwehr löschte, konnte aber nicht verhindern, dass der Lkw der Marke Mercedes Benz durch die Flammen total zerstört wurde. Ein Pkw, der hinter dem Lkw parkte, wurde durch die Hitzeabstrahlung ebenfalls beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Ein Fachkommissariat beim LKA führt die weiteren Ermittlungen.