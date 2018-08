Discounter überfallen

Nr. 1646

Bei einem Raub gestern Nachmittag in Kreuzberg blieben die Angestellten glücklicherweise unverletzt. Ihren Aussagen zufolge betraten gegen 17 Uhr zwei Unbekannte den Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäfts am Oranienplatz. Hier sollen sie die beiden Angestellten im Alter von 19 und 49 Jahren mit Schusswaffen und Messern bedroht und sie zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen haben. Da sich eine Kasse nicht öffnen ließ, brach einer der Männer diese mit einem Schraubendreher auf. Anschließend bedienten sich die beiden Räuber und flüchteten auf zwei bereitstehenden Fahrrädern auf dem Segitzdamm in Richtung Prinzessinnenstraße. Die beiden Angestellten blieben körperlich unversehrt. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.