Schüsse auf Lokal

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1635

Gestern Nachmittag gab ein unbekannter Mann mehrere Schüsse auf ein Lokal in Kreuzberg ab. Kurz nach 17 Uhr kam es in der Bar in der Urbanstraße zwischen mehreren Männern zu einem Streit. Während in dem Lokal der Streit handgreiflich wurde, schoss ein anderer Mann von außen mehrfach auf die Bar und flüchtete. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Ein 25-jähriger Mann wurde in dem Lokal von mehreren Männern überwältigt und festgehalten. Er wurde wenig später durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, hat die 8. Mordkommission übernommen.