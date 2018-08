Senioren in Wohnung beraubt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1636

Mit der Veröffentlichung eines sogenannten Phantombildes bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 um Mithilfe. Am 16. Juni 2018, einem Samstag, gelang es der Abgebildeten, sich zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares in der Spandauer Straße in Mitte zu verschaffen. Unter Anwendung von Gewalt gegenüber der 85-Jährigen und ihres 88 Jahre alten Ehemannes entwendete die Unbekannte eine Geldkassette und flüchtete in unbekannte Richtung. Das betagte Paar erlitt einen Schock und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.