Deutlich zu schnell unterwegs

Nr. 1623

In der vergangenen Nacht hatte es ein junger Mann in Charlottenburg-Nord deutlich eilig. Gegen 0.25 Uhr fiel er einer Zivilstreife der Autobahnpolizei auf der A 100 Höhe Beusselstraße in Fahrtrichtung Süd auf. Die Polizisten hefteten sich an den Ford und begannen mit der Geschwindigkeitsmessung, die am Jakob-Kaiser-Platz endete. Hier wurde statt der erlaubten 60 km/h eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 151 km/h festgestellt. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der 25-Jährige noch in der Probezeit befindet. Er muss nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldbuße von mindestens 1000 Euro rechnen. Desweiteren wird er demnächst ein Aufbauseminar besuchen dürfen und es steht eine Verlängerung der Probezeit um zwei weitere Jahre an.