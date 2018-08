Bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1622

Bei einem Unfall, der sich gestern Mittag in Rahnsdorf zugetragen hat, wurde eine 91-Jährige schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge befuhr die Dame in ihrem Rollstuhl gegen 13.55 Uhr den Gehweg der Fahlenbergstraße in nördlicher Richtung. Beim Überqueren der Fürstenwalder Allee kam es zur Kollision mit dem von links kommenden VW eines 21-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenpralls stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Dame zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.