Polizei Berlin hat einen neuen Pressesprecher

Thilo Cablitz ist 40 Jahre alt, in Berlin geboren, verheiratet und hat zwei Kinder.

2001 nahm er das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst auf. Nach mehreren Stationen in der Polizeidirektion 5, unter anderem im Funkwageneinsatzdienst, als Zivilfahnder sowie in der Dienstgruppenleitung eines Polizeiabschnitts und im Einsatzstab der Direktion, qualifizierte er sich für den Aufstieg in den höheren Dienst.

2015 schloss Thilo Cablitz den Masterstudiengang in Münster ab. Seine erste Dienststelle nach dem Aufstieg war der Polizeiabschnitt 46, wo er als Leiter des Führungsdienstes seine Arbeit aufnahm. Zeitgleich unterstützte er in gleicher Funktion den Polizeiabschnitt 44.

Im April 2016 übernahm Polizeirat Cablitz die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium, initiierte diverse Kampagnen und stärkte die interne Kommunikation.