Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 1611

In Müggelheim wurde heute Mittag ein Junge bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll der Elfjährige gegen 12.45 Uhr am Müggelheimer Damm aus einem Bus der Linie 169 ausgestiegen, um den vorderen Teil des Busses herumgelaufen und auf die Fahrbahn getreten sein. Eine 29-jährige Autofahrerin, die an dem haltenden Bus vorbeifuhr, erfasste mit einem Audi das Kind. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge Verletzungen an der linken Körperseite sowie eine schwere Gehirnerschütterung und musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6. Die Fahrbahn des Müggelheimer Damms in Fahrtrichtung Müggelheim war während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 14.45 Uhr gesperrt.