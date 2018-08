Ermittlungen nach zwei Bränden

Neukölln/Friedrichshain-Kreuzberg

Bei Bränden gestern Abend und in der vergangenen Nacht in Buckow und Kreuzberg wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Da in beiden Fällen eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 1605

Gegen 18.05 Uhr bemerkte eine Passantin in der Rudower Straße auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses einen brennenden Holzschuppen und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste der dortige Bereich komplett gesperrt werden.

Nr. 1606

Ein aufmerksamer Anwohner alarmierte gegen 23.30 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem in der Urbanstraße im Rohbau stehenden Mehrfamilienhaus, da dort angrenzend ein Holzzaun in Flammen stand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr griff der Brand bereits auf einen Baum über. Das brennend herabfallende Blattwerk entzündete dort abgestellte Baumaterialien. Bevor die Flammen auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen konnten, hatten die Brandbekämpfer das Feuer gelöscht.