Nach Trickdiebstahl - Polizei bittet um Mithilfe

Dort soll er die ältere Dame rund 20 Minuten abgelenkt haben. Anscheinend betrat zu dieser Zeit durch die offen stehende Wohnungstür ein unbekannter, mutmaßlicher Komplize die Wohnung der Seniorin und entwendete unter anderem Geld, ein Sparbuch sowie eine EC-Karte mit dazugehöriger PIN. Offenbar derselbe Mann hob dann etwa 20 Minuten später an einem Geldautomaten in einer Filiale der Berliner Sparkasse in der Dietzgenstraße in Niederschönhausen 1.000,- Euro vom Konto der Seniorin ab. Dabei wurde der Mann von Überwachungskameras gefilmt. Als der Mann am nächsten Tag mit der EC-Karte Geld in einer anderen Bankfiliale abheben wollte, wurde die zwischenzeitlich gesperrte Bankkarte eingezogen.