Toter Mann in Senioreneinrichtung – Mordkommission ermittelt

Nr. 1603

In einem Seniorenpflegeheim in Neukölln wurde heute Morgen ein Mann leblos aufgefunden. Eine Mitarbeiterin entdeckte gegen 4 Uhr in einem Zimmer der Einrichtung in der Sonnenallee den Leichnam des 77-Jährigen. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Mann das Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Der Leichnam soll noch heute obduziert werden. Die weiteren Ermittlungen führt die der 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes.