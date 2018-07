Körperverletzung auf U-Bahnhof - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1602

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 2 auf der Suche nach zwei unbekannten Männern um Mithilfe. Der abgebildete schlanke Mann steht im Verdacht, in Charlottenburg auf dem U-Bahnhof Kurfürstendamm am Samstag, den 16. Juni 2018, gegen 22 Uhr einen 50-jährigen Mann aus nichtigem Grund geschlagen und zu Boden gebracht zu haben. In der Folge soll der Schlanke mit den Füßen mehrfach auf den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten haben. Der zweite Abgebildete soll währenddessen das Geschehen abgeschirmt haben, so dass hilfsbereite Passanten nicht ungehindert einschreiten konnten. Anschließend flüchteten die Angreifer, die sich in Begleitung einer Frau und eines Jungen befanden. Frau und Kind sollen nicht an der Körperverletzung beteiligt gewesen sein. Der 50-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und musste stationär in einer Klinik behandelt werden.