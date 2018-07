Polizei kontrolliert und ahndet an der Knobelsdorffbrücke

Nr. 1593

Seit dem 18.06.2018 ist die Knobelsdorffbrücke in Charlottenburg für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 t gesperrt.

Diese Sperrung ist auf Grund massiver Brückenschäden erforderlich und durch Verkehrszeichen mit dem Zusatz 7,5 t eindeutig ausgeschildert. Zusätzlich ist durch entsprechende Verkehrsleiteinrichtungen eine Verengung eingerichtet worden. Überdies sind auf den Zufahrtsstraßen diverse Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen.

Durch den zuständigen Verkehrssicherheitsdienst wurde wiederholt festgestellt, dass das Verkehrsverbot sehr häufig missachtet wird. Daher wird die Polizei Berlin auch weiterhin gezielte Kontrollen auf der Knobelsdorffbrücke durchführen.

Bei den bisherigen Kontrollen und Gesprächen mit den Berufskraftfahrenden entstand häufig der Eindruck, dass die Rechtsfolgen nicht bekannt sind und die Kontrollierten eher dachten, sie kämen mit einem Verwarnungsgeld davon. Dem ist nicht so. Der Verstoß wird mit einem Bußgeld in Höhe von 500.- € und einem zweimonatigen Fahrverbot geahndet.