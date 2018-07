Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Nr. 1592

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Tempelhof. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 32-Jähriger gegen 2.15 Uhr mit einem Motorrad auf der Autobahn von der Gradestraße kommend in Fahrtrichtung Nord unterwegs, als er in der Überfahrt zur BAB 100 die Kontrolle über die Kawasaki verlor, nach rechts abkam und gegen die Leitplanke stieß. Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Schallschutzmauer geschleudert und kam am Rand der Fahrbahn zum Liegen. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Zur Unfallaufnahme musste die Auffahrt Gradestraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3.