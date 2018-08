Versuchtes Tötungsdelikt an zwei Obdachlosen - Tatverdächtigen festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1608

Das versuchte Tötungsdelikt, bei dem am 22.07.2018 zwei Obdachlose am S-Bahnhof Schöneweide zum Teil lebensgefährliche Brandverletzungen davon trugen, konnte aufgeklärt werden. Gegen den ermittelten 47 Jahre alten Tatverdächtigen wurde bereits am 26.07.2018 durch das Amtsgericht Tiergarten ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Da sich der Tatverdächtige nach der Tat verborgen hielt, wurde die Zielfahndung des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Intensive Ermittlungen der Zielfahndung führten dazu, dass der Mann gestern im Ortsteil Köpenick von Zielfahndern festgenommen werden konnte.

Im Zuge der Ermittlungen haben sich bisher keine Anhalte für eine obdachlosenfeindliche Motivlage des Tatverdächtigen ergeben. Der Haftbefehl wurde ihm heute verkündet.

Erstmeldung Nr. 1544 vom 23. Juli 2018: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Eine Mordkommission ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt gestern Nacht in Niederschöneweide. Nach bisherigem Erkenntnisstand ging gegen 23 Uhr ein bislang unbekannter Mann zu zwei Obdachlosen auf den Cajamarcaplatz und überschütte sie und auch ihre Habseligkeiten mit einer Flüssigkeit und entzündete diese anschließend. Der Mann flüchtete unerkannt. Die beiden 47 und 62 Jahre alten Obdachlosen erlitten schwere lebensbedrohliche Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 5. Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu der Tat, deren Hintergründe zurzeit noch vollkommen unklar sind.