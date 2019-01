Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung im Nachtbus gesucht

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/ oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5, Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573300 und (030) 4664-573311 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per Fax (030) 4664-573399, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstmeldung Nr. 1349 vom 22. Juni 2018: Mit Messer verletzt

In der vergangenen Nacht verletzte ein Unbekannter einen Mann mit einem Messer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 27-Jähriger um kurz nach 2 Uhr an der Bushaltestelle U-Bahnhof Schlesisches Tor. Ein Nachtbus stand zu diesem Zeitpunkt bereits an dieser Haltestelle und wollte in Fahrtrichtung Hackescher Markt weiterfahren. Der 27-Jährige soll mehrmals das automatische Schließen der hinteren Tür verhindert haben. Daraufhin griff ihn ein bisher unbekannt gebliebener Fahrgast an und fügte ihm Schnittverletzungen im Gesicht und an einem Arm zu. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Sein Angreifer blieb in dem Bus der Linie N65, der seine Fahrt fortsetzte.