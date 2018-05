Bei Wohnungsbrand verletzt

Nr. 1196

Noch ungeklärt ist die Brandursache bei einem Feuer in der vergangenen Nacht in einer Wohnung in Schöneberg. Gegen 22.20 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant in der Czeminskistraße zersplitternde Fensterscheiben und Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Der 29-jährige Wohnungsmieter stand hilferufend auf dem Balkon und wurde von alarmierten Feuerwehrkräften über eine Drehleiter gerettet. Sie brachten ihn mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen