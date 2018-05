Geschlagen und getreten

Nr. 1195

Bei einem Raub in der vergangenen Nacht in Neukölln erlitt ein 34-Jähriger leichte Verletzungen. Seinen Aussagen zufolge wurde er gegen 23.25 Uhr in der Kirchhofstraße von einer etwa achtköpfigen Gruppe angesprochen und um Kleingeld gebeten. Als er dies ablehnte, soll er von den Männern Schläge und Tritte erhalten haben, so dass er zu Boden ging. Die Unbekannten sollen im weiteren Verlauf seinen Pass, seine Geldbörse und sein Handy entwendet haben. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt. Rettungskräfte brachten den Überfallenen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.