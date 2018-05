24hPolizei, die Geschichten schreibt die Stadt - ab sofort auch auf Instagram

Nr. 1192

Am 1. Juni 2018 ist es wieder soweit – ab 19 Uhr twittert die Polizei Berlin 24h aus der Einsatzleitzentrale. Direkt an der Notrufannahme entstehen somit bereits zum fünften Mal mehr als 1.000 Tweets live aus den Notrufen, zu denen die Kolleginnen und Kollegen in den Einsatz fahren. Aufgrund des am 1. Juni beginnenden Bewerbungszeitraums wird die Aktion neben Twitter auch über Snapchat durchgeführt.

Neu in diesem Jahr werden ausgewählte Beiträge auf dem frisch ausgepackten Instagram-Kanal der Polizei Berlin (http://www.instagram.com/polizeiberlin) sein. Die Polizei Berlin geht damit den nächsten notwendigen Schritt und folgt ihrer Community auf die Plattform, auf der sie sich derzeit am liebsten aufhält. Mit ausdrucksstarken Bildern aus dem vielseitigen Arbeitsalltag will die Polizei Berlin dort fortan auch neue Nutzergruppen erschließen, um somit ein frisches und bildkräftiges Instrument im Wettbewerb um geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu etablieren.

Die Polizei Berlin erreicht derzeit mit ihren aktuellen Social Media Kanälen insgesamt fast 1 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Das Social Media Team der Polizei Berlin lädt ein, sich gerne selbst ein Bild von den polizeilichen Geschichten dieser Stadt zu verschaffen und aktiv unter dem Hashtag #24hPolizei zu kommunizieren.

#24hPolizei können Sie live über folgende Kanäle verfolgen: