Junger Mann angeschossen

Nr. 1190

Gestern Abend wurde die Polizei zur Rettungsstelle eines Krankenhauses in Marzahn alarmiert. Ein 23 Jahre alter Patient zeigte dort an, dass er in Lichtenberg gegen 21.20 Uhr angeschossen worden sei. Nach seinen Angaben war er mit einem Audi in der Siegfriedstraße unterwegs, als plötzlich zwei Pkw ihn in Höhe der Herzbergstraße einkeilten und zum Anhalten zwangen. Aus einem der Fahrzeuge sei dann ein Mann ausgestiegen, auf ihn zugekommen und habe mit einer Waffe auf ihn geschossen. Dabei wurde der 23-Jährige an einer Hand verletzt. Ihm sei es gelungen, nach der Schussabgabe rückwärts zu fahren und zu flüchten. Anschließend fuhr er zum Krankenhaus, um die Verletzung versorgen zu lassen. Die 3. Mordkommission prüft zurzeit das Vorliegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen dauern an.