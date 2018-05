Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall - Fahrer geflüchtet

Nr. 1187

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in der vergangenen Nacht ermittelt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 nach dem derzeit noch nicht bekannten Fahrer des Unfallfahrzeuges.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte gegen 2 Uhr auf dem Lützowufer in Richtung Kluckstraße. Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache kam der Fahrer mit dem BMW einer Car-Sharing-Firma nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen geparkten Nissan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf einen davor geparkten BMW geschoben. Anschließend überschlug sich der Fahrer mit seinem Pkw, der danach auf dem Dach liegen blieb. Ein Zeuge berichtete, dass ein Mann über die Beifahrerseite ausstieg, sich mit kurz mit ihm unterhielt und sich dann entfernte. Die Verkehrsermittler beschlagnahmten wegen einer umfassenden Spurensuche den Unfallwagen. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Unfallstelle zeitweilig gesperrt.