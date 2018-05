Amtsgebäude mit Steinen und Farbflaschen beworfen

Nr. 1184

Unbekannte beschädigten heute früh in Wilmersdorf mehrere Fensterscheiben und die Hausfassade eines Amtsgebäudes des BMI. Ein 34-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens alarmierte kurz nach 3 Uhr die Polizei zu dem Gebäude in der Bundesallee und zeigte an, dass er kurz zuvor laute Knallgeräusche gehört hatte und anschließend diverse Farbschmierereien und durch Steinwürfe beschädigte Fensterscheiben entdeckte. Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.