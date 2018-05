Bei Rot über die Fahrbahn gelaufen

Nr. 1183

Schwere Verletzungen erlitt eine Fußgängerin gestern Abend in Friedrichsfelde, als sie von einem Radfahrer erfasst wurde. Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr der 45-Jährige gegen 20 Uhr in den Kreuzungsbereich Rhinstraße/ Seddiner Straße in Richtung Alt-Friedrichsfelde entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Etwa zeitgleich soll die 49-jährige Fußgängerin bei Rot die Fahrbahn betreten haben und wurde dem Radler erfasst. Die Frau erlitt einen Bruch des rechten Beins und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.