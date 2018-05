Bei Raubüberfall verletzt

Nr. 1182

Zwei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Mann in Hellersdorf niedergeschlagen und beraubt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge lief der 30-jährige Mann in der Peter-Edel-Straße und war auf dem Weg nach Hause. Gegen 0.15 Uhr kam das Duo auf ihn zu und beschimpfte den Mann zunächst. Einer der beiden Räuber schlug ihm dann mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin der 30-Jährige durch die Wucht des Schlages zu Boden ging. Dort traten beide Täter auf ihn ein und rissen ihm seinen Rucksack mit Portemonnaie und Ausweis weg. Eine Anwohnerin sah die beiden Räuber und rief laut, woraufhin das Duo von dem 30-Jährigen abließ und in Richtung Neue Grottkauer Straße flüchtete. Der Überfallene erlitt leichte Gesichtsverletzungen, die zunächst nicht behandelt werden mussten. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 führt die Ermittlungen und Fahndung nach den beiden Unbekannten.