Randaliert und „Sieg-Heil“ gerufen - Festnahme

Nr. 1181

Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen Tatverdächtigen in Rummelsburg festgenommen, der kurz zuvor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und lautstark „Sieg-Heil“ gerufen haben soll. Mit freiem Oberkörper soll der 46-Jährige kurz nach 22 Uhr die Spittastraße laut pöbelnd entlang gelaufen sein. Zeugen berichteten später, dass er hierbei seinen rechten Arm zum sogenannten „Hitlergruß“ hob und „Sieg-Heil“ schrie. In der Hand hielt er einen Kleinpflasterstein, mit dem er dann die Seitenscheibe eines Smart einschlug. Alarmierte Polizisten des Polizeiabschnitts 64 nahmen den 46-Jährigen vorübergehend fest und ließen bei ihm eine erkennungsdienstliche Behandlung durchführen. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.