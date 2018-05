Schläger mit Bildern gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1188

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der im Verdacht steht, im Dezember 2017 zwei junge Frauen im Alter von 20 und 23 Jahren in einer U-Bahn tätlich angegriffen zu haben. Den Aussagen der Geschädigten zufolge betrat der Mann am 3. Dezember 2017 gegen 5.30 Uhr den U-Bahnzug der Linie U 5 am Alexanderplatz. Danach soll er unvermittelt die beiden Frauen angepöbelt sowie beleidigt und der 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend schubste er die junge Frau, die dadurch zu Boden fiel. Am U-Bahnhof Lichtenberg angekommen, schubste die ältere Schwester den Schläger aus dem Waggon, woraufhin er sie mit auf den Bahnhof zerrte. Dort schubste er beide Frauen zu Boden und schlug ihnen mehrfach in das Gesicht. Anschließend floh er unerkannt in Richtung Ausgang Siegfriedstraße. Die Angegriffenen wurden hierbei leicht verletzt.

Der Mann soll etwa 32 bis 39 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß sein. Am Tattag trug er eine Glatze.