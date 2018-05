Taxifahrer zu schnell

Nr. 1175

Mit 149 km/h bei erlaubten 60 km/h wurde ein Taxifahrer von Beamten des Zentralen Verkehrsdienstes auf der Stadtautobahn „geblitzt“. Gegen 1.30 Uhr raste das Fahrzeug auf der BAB A 100 in Höhe des Autobahndreiecks Funkturm in Richtung Süd entlang. In diesem Bereich wurde aufgrund von Bauarbeiten an einer Brücke die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h herabgesetzt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 1.360,- Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten.