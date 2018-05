Nr. 1174

Ein Kellner eines Restaurants in Tiergarten hat mit Unterstützung von Restaurantgästen einen mutmaßlichen Taschendieb gestellt. Ermittlungen zufolge saß eine 44-jährige Touristin mit einer Begleiterin gegen 19.20 Uhr auf der Terrasse eines Restaurants am Marlene-Dietrich-Platz. Hierbei lag das Handy der 44-Jährigen deutlich sichtbar auf dem Tisch. Der mutmaßliche Taschendieb trat heran und legte wortlos ein Blatt Papier auf das Handy. Die Restaurantbesucherin ahnte, was der Tatverdächtige vorhatte, und rief einen Kellner. Dieser kurze Augenblick reichte dem „Langfinger“, um das Handy zu stehlen und sich aus dem Staub zu machen. Allerdings kam er nicht weit. In der Rudolf-von-Gneist-Gasse hielt ihn der 19-jährige Mitarbeiter mit zwei unbekannt gebliebenen Gästen bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Der Festgenommene im Alter von 22 Jahren wurde später dem Fachkommissariat für Diebstahlsdelikte beim Landeskriminalamt überstellt.