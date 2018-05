Sich zu verstecken hatte keinen Erfolg

Nr. 1171

Polizisten nahmen heute früh einen mutmaßlichen Räuber in Gesundbrunnen fest. Gegen 5.30 Uhr wollte sich ein 31-jähriger Berlinbesucher an einem Baum im Volkspark Humboldthain erleichtern, als plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch auf ihn zukam und ihn gegen den Brustkorb gestoßen haben soll, so dass er nach hinten taumelte. Gleich danach soll der Fremde dem Touristen dessen Umhängetasche von den Schultern gerissen haben und mit ihr davon gerannt sein. Der Bestohlene nahm sofort die Verfolgung bis zum Humboldtsteg auf, wo der Tatverdächtige über einen Zaun flüchtete und sich im Gebüsch der dortigen Bahnanlage versteckte. Alarmierte Polizisten durchsuchten das Gebüsch, nahmen den 38-Jährigen fest und brachten ihn in eine Gefangenensammelstelle. Die zuvor geraubte Tasche konnte samt Inhalt im Rosengarten des Volksparks gefunden und sichergestellt werden. Dort hatte sie der mutmaßliche Räuber offenbar bei seiner Flucht fallen lassen. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.