Wettbüro überfallen

Nr. 1169

Zwei Maskierte überfielen heute früh ein Wettbüro in Neukölln. Gegen 4.25 Uhr wollte ein 30-jähriger Angestellter den Laden in der Sonnenallee verschließen, als ihn zwei Unbekannte mit Reizgas und einer Schusswaffe bedrohten und die Herausgabe der Einnahmen forderten. Er kam der Aufforderung nach. Anschließend besprühte ihn einer der Täter mit Reizgas. Ein noch anwesender 26-jähriger Gast warf eine Glasflasche in Richtung der flüchtenden Täter, die unerkannt entkamen. Der Kunde und der Angestellte wurden durch das Reizgas leicht verletzt, lehnten zunächst aber eine ärztliche Behandlung ab. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.