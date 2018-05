Zwei Brandstiftungen kurz hintereinander

Nr. 1167

Zu einem brennenden Auto und einem brennenden Container wurden Brandbekämpfer vergangene Nacht nach Nikolassee alarmiert. Gegen 1.20 Uhr bemerkten Anwohner der Schopenhauerstraße Feuer an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und benachrichtigten Polizei und Feuerwehr. Kurze Zeit darauf alarmierten Anwohner der nur wenig entfernten Kaiserstuhlstraße zu einem brennenden Bauschuttcontainer. Dort soll aus einer Gruppe von vier Männern heraus einer den Inhalt des Containers mit einem Feuerzeug angezündet haben. Anschließend flüchtete die Gruppe unerkannt in Richtung Matterhornstraße. Die Feuerwehr löschte beide Brände und ein zuständiges Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung.