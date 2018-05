Doppelt so schnell wie erlaubt

Nr. 1164

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei wurde heute Morgen von einem Motorradfahrer überholt, der es anscheinend sehr eilig hatte. Gegen 7.30 Uhr befuhren die Beamten die BAB A 113 stadtauswärts, als der Kawasaki-Fahrer an ihnen vorbeiraste. Die Videotechnik wurde eingeschaltet und die Geschwindigkeitsmessung ergab einen vorwerfbaren Wert von 160 km/h – erlaubt ist dort die Hälfte, also 80 km/h. Die Polizisten hielten den Kradfahrer kurz hinter der Abfahrt Stubenrauchstraße an. Den 24-jährigen Fahrer erwarten mindestens ein Bußgeld von 1360 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg. Zudem erhielt er einen Mängelbericht, da die hintere Beleuchtung nicht funktionierte.