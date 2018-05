Ohne Helm auf gestohlenem Roller unterwegs

Nr. 1163

Polizisten fiel in der vergangenen Nacht ein Rollerfahrer in Mariendorf auf. Kurz nach 1 Uhr sahen die Einsatzkräfte in der Kaiserstraße ein Piaggio-Fahrer ohne Helm auf dem Moped, hielten ihn an und überprüften ihn. Hierbei stellten sie fest, dass der Roller seit dem 17. Mai wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Darüber hinaus gab der Zweiradfahrer zunächst falsche Personalien an, so dass er zu einer Gefangenensammelstelle gebracht wurde. Dort konnte die wahre Identität des 15-Jährigen aufgedeckt werden. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung nahmen seine Eltern ihn wieder in ihre Obhut. Der Roller wurde sichergestellt. Der Jugendliche muss sich nun wegen Verdacht des Kfz-Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie falscher Personalienangaben verantworten.