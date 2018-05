Flasche in Menschenmenge geworfen

Nr. 1160

Durch einen Flaschenwurf wurde in der vergangenen Nacht ein Mann in Mitte verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge stand der 32-Jährige kurz nach 1 Uhr in einer Menschenmenge in der Nähe eines Lokales in der Ackerstraße. Aus diesem Lokal wurde zuvor ein 46-Jähriger verwiesen. Aus Verärgerung darüber soll dieser anschließend eine Glasflasche wahllos in die Menschenmenge geworfen haben. Die geworfene Flasche traf den 32-Jährigen am Kopf und verletzte ihn. Ein 53-Jähriger Zeuge griff in das Geschehen ein, als der Verärgerte gerade eine zweite Flasche werfen wollte und hielt den mutmaßlichen Flaschenwerfer fest. Dieser wehrte sich dagegen jedoch so heftig, dass der Couragierte zu Boden stürzte und sich schwer am Arm verletzte. Erst alarmierte Polizisten konnten den Aggressiven stoppen und festnehmen. Der 53-Jährige wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte zur stationären Behandlung seines Bruches in eine Klinik gefahren. Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in eine Gefangenensammelstelle, wo eine Blutentnahme durchgeführt und anschließend ein Gewahrsam zur Ausnüchterung angeordnet wurde. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 46-Jährigen ergab einen Wert von über 2,5 Promille.