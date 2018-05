Festnahmen nach Autoeinbruch

Nr. 1151

Zivilpolizisten nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Autoeinbrecher in Neukölln fest. Die Beamten bemerkten gegen 0.20 Uhr das Duo, das sich an einem geparkten Wagen in der Straße Kiehlufer zu schaffen machte, und nahmen es noch in der Nähe fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Männer eine Scheibe des Autos eingeschlagen hatten, um ins Innere zu gelangen. Die beiden Männer im Alter von 27 und 32 Jahren wurden der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.