Farbschmiererei an einer Bibliothek

Nr. 1150

Ein Mitarbeiter einer Fachbibliothek alarmierte heute Morgen die Polizei nach Charlottenburg. Der 48-Jährige hatte gegen 8.30 Uhr die Farbschmiererei an der Fassade der Bibliothek in der Fasanenstraße bemerkt. Unbekannt gebliebene Täter hatten mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln an die Fassade, Fenster und Fensterrollläden geworfen. Die Reste der zerbrochenen Kugeln wurden sichergestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.