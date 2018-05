Zeugen gesucht- Verletzte bei Vollbremsung

Nr. 1145

Bei einer Vollbremsung, die der Fahrer eines BVG-Busses der Linie 186 in der vergangenen Woche wegen zwei Radfahrerinnen machen musste, kamen vier Fahrgäste zu Schaden.

Der Bus befuhr am Donnerstag, den 17. Mai 2018 gegen 17.35 Uhr den Walther-Schreiber-Platz in Friedenau, als Zeugenaussagen zufolge die beiden Radlerinnen die Fahrbahn querten und den Fahrer zur Vollbremsung brachten. Dadurch kamen im Bus vier Insassen zu Schaden und mussten ambulant behandelt werden.

Die Polizei fragt:



Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Wer kennt die beiden Radfahrerinnen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4, Dir 4 K 23 VED in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664- 472 351 und außerhalb der Bürodienstzeiten (030) 4664- 472 800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.