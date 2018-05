Angezündete Autos

Charlottenburg-Wilmersdorf/Spandau

Nr. 1130

Ein vorbeifahrender Taxifahrer hat in der vergangenen Nacht die Feuerwehr zu einem brennenden Auto nach Charlottenburg alarmiert. Unbekannte hatten gegen 1.15 Uhr das am Heckerdamm geparkte Auto angezündet. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen brannte der BMW komplett aus.

Um 2.20 Uhr bemerkte ein Anwohner der Spandauer Ackerstraße einen angezündeten Audi. Von ihm alarmierte Retter der Feuerwehr löschten die Flammen.

In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.