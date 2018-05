Verletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall

Nr. 1128

Ein Radfahrerin wurde gestern Abend in Neukölln schwer verletzt, als sie von einem Auto gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 18.10 Uhr ein 28-Jähriger in der Hermannstraße mit seinem VW in ein in die Flughafenstraße abbiegendes Carsharing-Fahrzeug gekracht. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte sein Auto die Radfahrerin gegen eine Hauswand. Die 32-Jährige erlitt einen Unterarmbruch und kam in ein Krankenhaus. Alle anderen Unfallbeteiligten kamen mit leichten Blessuren davon. Ob die Unfallursache eine Unaufmerksamkeit der 27-jährigen Mietwagenfahrerin war oder der VW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.