Nr. 1122

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht ein Motorrad in Wedding in Brand. Passanten wurden gegen 0.30 Uhr auf das Feuer in der Otawistraße aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Polizisten gelang es, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, ohne dass die ebenfalls alarmierte Feuerwehr eingreifen musste. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.