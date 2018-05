Mann mit Messer verletzt

Nr. 1121

Ein Mann verletzte in der vergangenen Nacht in Friedrichshain einen anderen Mann mit einem Messer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 23.50 Uhr in einer Wohnung in der Karl-Marx-Allee zu einem Streit, wobei ein 21-Jähriger auf den 39-jährigen Wohnungsinhaber eingestochen haben soll. Dieser erlitt dadurch Verletzungen am Hals und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der 21-Jährige wurde festgenommen und der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.