Rollerfahrer schwer verletzt

Nr. 1111

Heute Mittag wurde ein 66-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Johannisthal schwer verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer, der gegen 12.30 Uhr aus einer Stichstraße des Wohngebietes an der Springbornstraße auf die Hauptfahrbahn fuhr, missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers, der dort in Richtung Hederichweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer erlitt Gesichtsverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.