Cannabisplantage entdeckt

Nr. 1109

Den guten Nasen der Ermittler ist es zu verdanken, dass gestern Abend eine Cannabisplantage in Reinickendorf entdeckt wurde. Gegen 21.30 Uhr befanden sich die Polizisten zu Ermittlungszwecken in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Meller Bogen. Im Hausflur nahmen sie bereits deutlichen Cannabisgeruch wahr und klingelten an der Wohnungstür. Als der 50-jährige Wohnungsinhaber öffnete gab er auf Befragen an, mit seinem 27-jährigen Sohn gerade einen Joint geraucht zu haben. Der Sohn versuchte nun in der Muttersprache, seinen Vater dazu zu überreden, den eingesetzten Kräften eine kleine Menge an Betäubungsmitteln zu übergeben. Ein türkischstämmiger Polizeibeamter verstand jedoch die Absprache von Vater und Sohn und informierte seine Kollegen. Eine Wohnungsdurchsuchung lehnte der 51-Jährige jedoch ab. Doch die Ermittler kamen mit einem richterlichen Beschluss wieder und entdeckten im weiteren Verlauf der Wohnungsdurchsuchung neben fünf Cannabispflanzen auch weitere Utensilien, die für den Betrieb einer Plantage benötigt werden. Alle Gegenstände und Pflanzen wurden beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.