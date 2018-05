Autofahrerin schwer verletzt

Nr. 1105

Gestern Nachmittag kam es in Reinickendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Laut Zeugenaussagen hielt die Frau gegen 16.15 Uhr an dem Mitteldurchbruch im Waidmannsluster Damm kurz nach der Karolinenstraße in Richtung A111 an und wartete auf den Gegenverkehr, um nach links abzubiegen. In dem Moment fuhr ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Honda auf ihren Renault auf und schleuderte diesen in die Gegenfahrbahn. Ein 30-jähriger Busfahrer, der mit einem Bus der Linie 125 in Richtung Karolinenstraße fuhr, konnte nicht mehr bremsen und stieß gegen den Twingo. Durch diesen Aufprall wurde der Kleinwagen wieder zurück auf die andere Fahrbahn geschleudert. Die Twingo-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Busfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik verlassen.