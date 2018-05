Lokal überfallen – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 1131

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der am frühen Morgen des 12. Januar 2018 ein Lokal in Prenzlauer Berg überfallen haben soll. Gegen 4.45 Uhr habe der Abgebildete an die Tür des Lokals „Attenzione“ in der Oderbruchstraße geklopft. Nachdem ihm der Mitarbeiter öffnete, soll er das Lokal betreten und sich umgeschaut haben.