Psychisch kranker Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1086

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos bittet die Vermisstenstelle beim Landeskriminalamt um Mithilfe bei der Suche nach Ercan GÖKCE. Der 53-Jährige wird seit dem 28. April 2018 aus seiner Pflegeeinrichtung in der Schlüterstraße in Charlottenburg vermisst. Herr GÖKCE war bereits öfter über ein oder zwei Tage vermisst, aber noch nie über einen so langen Zeitraum. Aus diesem Grunde machen sich die Angehörigen große Sorgen. Er ist auf eine regelmäßige Tabletteneinnahme angewiesen, die er seit seinem Verschwinden nicht mehr erhält. Dadurch dürfte sein Verhalten in der Öffentlichkeit auffällig sein.

Personenbeschreibung: