Polizeidirektion 6 Gastgeberin für Anschnitt des Regenbogenkuchens

Nr. 1084

Die Polizeidirektion 6 ist stolz darauf, in diesem Jahr Gastgeberin eines Regenbogenkuchenanschnittes anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai zu sein.

Der Kuchen wurde heute in Gegenwart des Polizeivizepräsidenten Michael Krömer im Abschnitt 63 angeschnitten.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch der Leiter von MANEO, Herr Bastian Finke, sowie Ansprechpartner/innen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Berliner Staatsanwaltschaft und der Bundespolizeidirektion Berlin sowie der Leiter der Polizeidirektion 6, Herr Michael Lengwenings, teil.

Die vom Opferhilfe- und Gewaltpräventionsprojekt MANEO veranstaltete Aktion setzt ein Zeichen für die gesamtgesellschaftliche Bekämpfung von Diskriminierung und Hassgewalt.

Seit mehreren Jahren unterstützt die Polizei Berlin MANEO insbesondere anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai, um öffentlich für Toleranz und Unterstützung gegen Hasskriminalität und Gewalt zu werben.

Polizeivizepräsident Krömer: “Wir unterstützen ein Thema, das wir als Polizei Berlin sehr ernst nehmen. Mit der Bündelung der Fälle von Hasskriminalität beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes haben wir die Voraussetzungen für eine gezielte und effektive Bearbeitung geschaffen. In jahrelangen Bemühungen ist es uns gelungen, nicht nur angehende Polizistinnen und Polizisten zu sensibilisieren, sondern darüber hinaus auch ein über alle Direktionen verteiltes Netzwerk von innerbehördlichen Ansprechpersonen und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren einzurichten.“